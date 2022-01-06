Конте подвёл итоги матча «Челси» - «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» потерпел поражение в первом матче с «Челси» в рамках полуфинальной стадии Кубка лиги. «Шпоры» уступили со счетом 0:2. Своими впечатлениям от встречи поделился наставник проигравших Антонио Конте.

«Для нас это был сложный поединок. Соперник оказался лучше. «Тоттенхэму» противостояла одна из лучших команд Европы, которая является действующим победителем ЛЧ. В этом матче мы увидели разницу между двумя соперниками», - передает слова итальянского специалиста BBC Sport.

Добавим, что ответный поединок состоится 12 января на домашней арене «Тоттенхэма».