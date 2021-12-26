​«Кристал Пэлас» сыграет с «Тоттенхэмом» без главного тренера

Несмотря на опасения, воскресный матч Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» состоится. При этом «орлы» выступят без своего главного тренера – Патрик Виейра ушёл на изоляцию после сдачи положительного теста на COVID-19. Информацию подтверждает пресс-служба лондонского клуба.

В игре с «Тоттенхэмом» функции тренера «Кристал Пэлас» будет выполнять Осиан Робертс, который является помощником Патрика Виейра.

Дерби Лондона между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.