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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коутиньо предложили ещё одному клубу из Англии слухи

19 Декабря 2021 • 23:38 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
26.12 18:00

На днях появлялась информация, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался проводить переговоры с «Ньюкаслом», чем очень сильно разозлил руководство каталонцев. Испанский гранд активно пытается избавиться от бразильца, продолжая искать подходящие варианты.

После очередной неудачи, представители клуба теперь вышли на «Тоттенхэм». Согласно источнику Goal, «Барселона» готова отпустить игрока в АПЛ за 20-30 миллионов евро. При этом, сам Коутиньо до сих пор надеется получить шанс при новом главном тренере, Хави Эрнандесе.

Напомним, что в свое время «сине-гранатовые» заплатили за плеймейкера около 130 миллионов евро, но оправдать потраченные средства ему так и не удалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Филиппе Коутиньо
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