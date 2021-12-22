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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте заявил, что все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательный тест на коронавирус

22 Декабря 2021 • 00:51 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
26.12 18:00

Лондонский «Тоттенхэм», который первым в английской Премьер-лиге пострадал от новой волны коронавируса, наконец-то оправился после случившегося. Уже в среду, 22 декабря, команде предстоит сыграть с «Лестером» в рамках Кубка лиги, а кадровая ситуация в коллективе значительно улучшилась.

Об этом сообщил главный тренер Антонио Конте. Итальянский наставник подтвердил, что теперь в его распоряжении оказались все футболисты основной обоймы.

«Все игроки сдали отрицательный тест на Covid-19. Это хорошие новости. Конечно, вы понимаете, что нужно некоторое время для подготовки, потому что мои подопечные находятся не в лучших физических кондициях. Но, я радуюсь, что теперь хотя бы могу на них рассчитывать», - приводит слова Конте инсайдер Бен Диннери.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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