​«Кристал Пэлас»: «Матч с «Тоттенхэмом» состоится»

В субботу поздно вечером в Англии появилась информация о том, что воскресный матч между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» находится под угрозой срыва из-за новых случаев заражения коронавирусом в расположении «орлов». Впрочем, дерби Лондона в Boxing Day всё же состоится.

«Кристал Пэлас» выступил с заявлением: «Можем подтвердить, что наш выездной матч с «Тоттенхэмом» состоится по расписанию».

Матч английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» стартует 26 декабря в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.