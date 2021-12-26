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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Кристал Пэлас»: «Матч с «Тоттенхэмом» состоится»

26 Декабря 2021 • 14:56 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
Через 2 ч. 17 мин.

В субботу поздно вечером в Англии появилась информация о том, что воскресный матч между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» находится под угрозой срыва из-за новых случаев заражения коронавирусом в расположении «орлов». Впрочем, дерби Лондона в Boxing Day всё же состоится.

«Кристал Пэлас» выступил с заявлением: «Можем подтвердить, что наш выездной матч с «Тоттенхэмом» состоится по расписанию».

Матч английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» стартует 26 декабря в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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ТОТТЕНХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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