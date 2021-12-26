​Появились новости о судьбе матча «Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас»

Сообщалось, что воскресный матч Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» может быть перенесён из-за ряда случаев заражения коронавирусом в стане «орлов». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Рахман Осман, футболисты «Кристал Пэлас» в воскресенье утром прибыли на базу. Они пройдут очередной этап тестирования на коронавирус, и если новых заражений не будет, дерби пройдёт по расписанию.

Матч чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас» должен стартовать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.