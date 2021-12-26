​Ещё один воскресный матч АПЛ могут перенести

Ещё одна игра в программе Boxing Day может не состояться. Как сообщает football.london, перенесённым может оказаться дерби между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Дело в том, что в рядах «орлов» фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее из-за вспышек коронавируса были перенесены три воскресных матча: «Ливерпуль» - «Лидс», «Вулверхэмптон» - «Уотфорд» и «Бёрнли» - «Эвертон».

Напомним, что за последние недели в чемпионате Англии было перенесено более десяти игр. При этом клубы решили не уходить на карантин.

Следить за воскресными поединками Премьер-лиги в текстовом режиме можно на LiveResult.