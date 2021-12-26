«Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Вест Хэм» проиграл дома

В Англии прошли некоторые матчи из «Боксинг Дэй». «Арсенал» отправился в гости к «Норвичу» и легко разбил аутсайдера - 5:0. Голы на счету Букайо Саки (дубль), Кирана Тирни, Александра Ляказетта (с пенальти) и Эмила Смита-Роу.
«Тоттенхэм» также устроил разгром. «Кристал Пэлас» за две минуты пропустил мячи от Гарри Кейна и Лукаса Моуры, после чего остался вдесятером из-за удаления Уилфрида Заха. Хынмин Сон поставил точку - 3:0.
А вот «Вест Хэм» проваливает середину сезона. Команда Дэвида Мойеса в очередной раз потеряла очки, уступив 2:3 «Саутгемптону».
Протокол игры
|6' Сака Букайо (0:1)
|44' Тирни Киран (0:2)
|67' Сака Букайо (0:3)
|84' Ляказетт Александр (0:4)
|90' Смит-Роу Эмил (0:5)
Ганн Энгус • Ааронс Макс • Кабак Озан • Гибсон Бен • Уильямс Брендон • Сарджент Джош 72' ( Айда Адам ( 72') • Гилмор Билли • Маклин Кенни • Плахета Пшемыслав 41' 75' ( Цолис Христос ( 75') • Дауэлл Киран 66' ( Лис-Мелу Пьерр ( 66') • Пукки Теэму
Запасные: Мумба Бали • Макговерн Майкл • Яннулис Димитрис • Кантуэлл Тодд • Байрам Сэм
Ремсдейл Аарон • Уайт Бен • Холдинг Роб • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • Парти Томас 62' 75' ( Эльнени Мохамед ( 75') • Джака Гранит • 39'Сака Букайо 78' ( Пепе Николя ( 78') • Эдегор Мартин • Мартинелли Габриэл 82' ( Смит-Роу Эмил ( 82') • Ляказетт Александр
Запасные: Лено Бернд • Мари Пабло • Нкетиа Эдди • Тавареш Нуну • Самби Локонга Альберт-Мбойо
26 декабря. Стадион "Кэрроу Роуд".
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри 32'
|(2:0) Лукас Моура 34'
|(3:0) Сон Хынмин 74'
Льорис Уго • Санчес Давинсон • 69'Дайер Эрик • Танганга Джафет • Эмерсон Жуниор • Хёйбьерг Пьер-Эмиль 79' ( Н'Домбеле Тангай ( 79') • Скипп Оливер • Регилон Серхио • Лукас Моура • Сон Хынмин 76' ( Хиль Бриан ( 76') • Кейн Гарри 64' ( Бергвейн Стевен ( 64')
Запасные: Дэвис Бен • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Родон Джо • Алли Деле • Уинкс Гарри
Батлэнд Джек • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким • Томкинс Джеймс • 45'Митчелл Тайрик 82' ( Фергюсон Натан II ( 82') • Галлахер Конор 76' ( Шлупп Джеффри ( 76') • Куйяте Шейку • Хьюз Уилл • Айю Джордан • Эдуар Одсонн 63' ( Матета Жан-Филипп ( 63') • Заха Уилфрид 26' 37'
Запасные: Гехи Марк • Мэттьюз Реми • Ридевальд Жайро • Келли Мартин
26 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|Вест Хэм
|2:3
|Саутгемптон
|8' Эльюнусси Мохамед (0:1)
|(1:1) Антонио Майкл 49'
|61' Уорд-Праус Джеймс (1:2)
|(2:2) Бенрахма Саид 64'
|70' Беднарек Ян (2:3)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • 60'Диоп Исса • Масуаку Артур • Соучек Томаш • Райс Деклан • 34'Влашич Никола 46' ( Антонио Майкл ( 46') • Форнальс Пабло 46' ( Лансини Мануэль ( 46') • Бенрахма Саид 81' ( Ярмоленко Андрей ( 81') • Боуэн Джаррод 68'
Запасные: Джонсон Бен • Ноубл Марк • Фредерикс Райан • Крал Алекс • Эшби Харрисон • Ареола Альфонс
Форстер Фрейзер • Ливраменто Валентино • Беднарек Ян • 85'Салису Мохаммед • Уокер-Питерс Кайл • Ромеу Ориоль • Редмонд Натан • Уорд-Праус Джеймс • Эльюнусси Мохамед • Уолкотт Тео 89' ( Армстронг Стюарт ( 89') • Броя Армандо 66' 81' ( Адамс Че ( 81')
Запасные: Валери Ян • Диалло Ибраима • Армстронг Адам • Перро Ромен • Симеу Дайнел • Кабальеро Вилли • Лонг Шейн
26 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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