«Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Вест Хэм» проиграл дома

В Англии прошли некоторые матчи из «Боксинг Дэй». «Арсенал» отправился в гости к «Норвичу» и легко разбил аутсайдера - 5:0. Голы на счету Букайо Саки (дубль), Кирана Тирни, Александра Ляказетта (с пенальти) и Эмила Смита-Роу.

«Тоттенхэм» также устроил разгром. «Кристал Пэлас» за две минуты пропустил мячи от Гарри Кейна и Лукаса Моуры, после чего остался вдесятером из-за удаления Уилфрида Заха. Хынмин Сон поставил точку - 3:0.

А вот «Вест Хэм» проваливает середину сезона. Команда Дэвида Мойеса в очередной раз потеряла очки, уступив 2:3 «Саутгемптону».