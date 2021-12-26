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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Вест Хэм» проиграл дома

26 Декабря 2021 • 19:56 Комментировать (1)
Вест Хэм
2:3
Саутгемптон
окончен

В Англии прошли некоторые матчи из «Боксинг Дэй». «Арсенал» отправился в гости к «Норвичу» и легко разбил аутсайдера - 5:0. Голы на счету Букайо Саки (дубль), Кирана Тирни, Александра Ляказетта (с пенальти) и Эмила Смита-Роу.

«Тоттенхэм» также устроил разгром. «Кристал Пэлас» за две минуты пропустил мячи от Гарри Кейна и Лукаса Моуры, после чего остался вдесятером из-за удаления Уилфрида Заха. Хынмин Сон поставил точку - 3:0.

А вот «Вест Хэм» проваливает середину сезона. Команда Дэвида Мойеса в очередной раз потеряла очки, уступив 2:3 «Саутгемптону».

Протокол игры  
Норвич 0:5 Арсенал
    6' Сака Букайо (0:1)
    44' Тирни Киран (0:2)
    67' Сака Букайо (0:3)
    84' Ляказетт Александр (0:4)
    90' Смит-Роу Эмил (0:5)
Ганн Энгус Ааронс Макс Кабак Озан Гибсон Бен Уильямс Брендон Сарджент Джош   72' (Айда Адам (   72') Гилмор Билли Маклин Кенни Плахета Пшемыслав   41'   75' (Цолис Христос (   75') Дауэлл Киран   66' (Лис-Мелу Пьерр (   66') Пукки Теэму
Запасные: Мумба Бали Макговерн Майкл Яннулис Димитрис Кантуэлл Тодд Байрам Сэм
Ремсдейл Аарон Уайт Бен Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Тирни Киран Парти Томас   62'   75' (Эльнени Мохамед (   75') Джака Гранит   39' Сака Букайо   78' (Пепе Николя (   78') Эдегор Мартин Мартинелли Габриэл   82' (Смит-Роу Эмил (   82') Ляказетт Александр
Запасные: Лено Бернд Мари Пабло Нкетиа Эдди Тавареш Нуну Самби Локонга Альберт-Мбойо
26 декабря. Стадион "Кэрроу Роуд".
Протокол игры  
Тоттенхэм 3:0 Кристал Пэлас
(1:0) Кейн Гарри 32'    
(2:0) Лукас Моура 34'    
(3:0) Сон Хынмин 74'    
Льорис Уго Санчес Давинсон   69' Дайер Эрик Танганга Джафет Эмерсон Жуниор Хёйбьерг Пьер-Эмиль   79' (Н'Домбеле Тангай (   79') Скипп Оливер Регилон Серхио Лукас Моура Сон Хынмин   76' (Хиль Бриан (   76') Кейн Гарри   64' (Бергвейн Стевен (   64')
Запасные: Дэвис Бен Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Родон Джо Алли Деле Уинкс Гарри
Батлэнд Джек Уорд Джоэл Андерсен Йоаким Томкинс Джеймс   45' Митчелл Тайрик   82' (Фергюсон Натан II (   82') Галлахер Конор   76' (Шлупп Джеффри (   76') Куйяте Шейку Хьюз Уилл Айю Джордан Эдуар Одсонн   63' (Матета Жан-Филипп (   63') Заха Уилфрид   26'   37'
Запасные: Гехи Марк Мэттьюз Реми Ридевальд Жайро Келли Мартин
26 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Протокол игры  
Вест Хэм 2:3 Саутгемптон
    8' Эльюнусси Мохамед (0:1)
(1:1) Антонио Майкл 49'    
    61' Уорд-Праус Джеймс (1:2)
(2:2) Бенрахма Саид 64'    
    70' Беднарек Ян (2:3)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг   60' Диоп Исса Масуаку Артур Соучек Томаш Райс Деклан   34' Влашич Никола   46' (Антонио Майкл (   46') Форнальс Пабло   46' (Лансини Мануэль (   46') Бенрахма Саид   81' (Ярмоленко Андрей (   81') Боуэн Джаррод   68'
Запасные: Джонсон Бен Ноубл Марк Фредерикс Райан Крал Алекс Эшби Харрисон Ареола Альфонс
Форстер Фрейзер Ливраменто Валентино Беднарек Ян   85' Салису Мохаммед Уокер-Питерс Кайл Ромеу Ориоль Редмонд Натан Уорд-Праус Джеймс Эльюнусси Мохамед Уолкотт Тео   89' (Армстронг Стюарт (   89') Броя Армандо   66'   81' (Адамс Че (   81')
Запасные: Валери Ян Диалло Ибраима Армстронг Адам Перро Ромен Симеу Дайнел Кабальеро Вилли Лонг Шейн
26 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
26 Декабря 2021 в 20:31
Я Арсенал не узнаю в этом сезоне))
На Евро-Футболе:
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окончен Вест Хэм 2:3 Саутгемптон
окончен Манчестер Сити 6:3 Лестер
окончен Тоттенхэм 3:0 Кристал Пэлас
окончен Норвич 0:5 Арсенал
Идет 13 минута Астон Вилла 0:0 Челси
26.12  23:00 Брайтон ... Брентфорд
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