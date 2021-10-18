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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «Челси» может оказаться в «Бёрнли» слухи

18 Октября 2021 • 09:48 Комментировать
Челси
...
Норвич
1.12 8.80 22.00
23.10 14:30

Футболист сборной Англии Росс Баркли в скором времени может сменить место работы в пользу «Бёрнли».

Согласно информации источника The Sun, «бордовые» проявляют интерес к 27-летнему центральному полузащитнику «Челси», который лишился игровой практики после прихода в лондонский клуб Томаса Тухеля. Середняк АПЛ собирается провернуть сделку по Баркли уже во время январского трансферного окна.

В текущем сезоне хавбек «аристократов» принял участие всего в трёх матчах во всех турнирах, наиграв в общей сложности только 36 минут.

Напомним, что в начале 2018 года «Челси» заплатил «Эвертону» за Баркли 16,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок должен был покинуть ряды «синих» ещё летом.

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Челси Бёрнли Росс Баркли трансферы футбола - зима 2022
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