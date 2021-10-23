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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» без травмированных нападающих забил 7 мячей «Норвичу»

23 Октября 2021 • 16:25 Комментировать (1)
Челси
7:0
Норвич
окончен

Даже без травмированных лидеров атаки «Челси» провёл фееричный матч в Премьер-лиге. В споре с худшей командой сезона, «Норвичем» «синие» играли до конца и забивали, забивали. Финальный свисток прервал избиение аутсайдера при счете 7:0. Мэйсон Маунт вовсе оформил хет-трик.

Лондонцы набрали 22 очка и продолжат занимать первое место.

Протокол игры  
Челси 7:0 Норвич
(1:0) Маунт Мэйсон 8'    
(2:0) Хадсон-Одои Каллум 18'    
(3:0) Джеймс Рис II 42'    
(4:0) Чилуэлл Бен 57'    
(5:0) Ааронс Макс 62'    
(6:0) Маунт Мэйсон 85'    
(7:0) Маунт Мэйсон 90'    
Менди Эдуар Чалоба Трево Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Жоржиньо II   64' (Лофтус-Чик Рубен (   64') Ковачич Матео Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон Хадсон-Одои Каллум   70' (Зиеш Хаким (   70') Хаверц Кай   70' (Баркли Росс (   70')
Запасные: Сарр Маланг Аспиликуэта Сесар Алонсо Маркос Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Крул Тим Кабак Озан Хэнли Грант Гибсон Бен   55'   65' Ааронс Макс Лис-Мелу Пьерр   45'   46' (Рашица Милот (   46') Норманн Матиас   83' Маклин Кенни Яннулис Димитрис   46' (Уильямс Брендон (   46') Сарджент Джош   69' (Омобамиделе Эндрю (   69') Пукки Теэму
Запасные: Айда Адам Ганн Энгус Дауэлл Киран Цолис Христос Соренсен Якоб Рупп Лукас
23 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Челси Норвич
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Октября 2021 в 16:44
Однако жёстко зачесали Норвич
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окончен Челси 7:0 Норвич
Идет 47 минута Саутгемптон 1:1 Бёрнли
Идет 46 минута Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл
Идет 46 минута Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Идет 45 минута Эвертон 1:1 Уотфорд
23.10  19:30 Брайтон ... Манчестер Сити 6.4 4.5 1.51
24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
24.10  16:00 Брентфорд ... Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
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