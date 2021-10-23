«Челси» без травмированных нападающих забил 7 мячей «Норвичу»

Даже без травмированных лидеров атаки «Челси» провёл фееричный матч в Премьер-лиге. В споре с худшей командой сезона, «Норвичем» «синие» играли до конца и забивали, забивали. Финальный свисток прервал избиение аутсайдера при счете 7:0. Мэйсон Маунт вовсе оформил хет-трик.
Лондонцы набрали 22 очка и продолжат занимать первое место.
Протокол игры
|(1:0) Маунт Мэйсон 8'
|(2:0) Хадсон-Одои Каллум 18'
|(3:0) Джеймс Рис II 42'
|(4:0) Чилуэлл Бен 57'
|(5:0) Ааронс Макс 62'
|(6:0) Маунт Мэйсон 85'
|(7:0) Маунт Мэйсон 90'
Менди Эдуар • Чалоба Трево • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Жоржиньо II 64' ( Лофтус-Чик Рубен ( 64') • Ковачич Матео • Чилуэлл Бен • Маунт Мэйсон • Хадсон-Одои Каллум 70' ( Зиеш Хаким ( 70') • Хаверц Кай 70' ( Баркли Росс ( 70')
Запасные: Сарр Маланг • Аспиликуэта Сесар • Алонсо Маркос • Кристенсен Андреас • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
Крул Тим • Кабак Озан • Хэнли Грант • Гибсон Бен 55' • 65'Ааронс Макс • Лис-Мелу Пьерр 45' 46' ( Рашица Милот ( 46') • Норманн Матиас • 83'Маклин Кенни • Яннулис Димитрис 46' ( Уильямс Брендон ( 46') • Сарджент Джош 69' ( Омобамиделе Эндрю ( 69') • Пукки Теэму
Запасные: Айда Адам • Ганн Энгус • Дауэлл Киран • Цолис Христос • Соренсен Якоб • Рупп Лукас
23 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).