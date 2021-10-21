Стало известно, сколько недель пропустит Лукаку из-за травмы

Вчера лондонский «Челси» в противостоянии со шведским «Мальмё» в рамках Лиги чемпионов потерял двух игроков основы – нападающие Ромелу Лукаку и Тимо Вернер не смогли доиграть матч из-за повреждений.

Сегодня же стало известно, надолго ли вылетел лидер атак команды – по информации, предоставленной журналистами 90min, Лукаку с травмой голеностопа проведет в лазарете около четырех недель. Таким образом, Томас Тухель не сможет рассчитывать на него в следующих пяти поединках АПЛ, а также в ответной встрече с «Мальмё».

Что касается Вернера, то немцу еще предстоит пройти дополнительное медицинское обследование для установления точных сроков реабилитации.