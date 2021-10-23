Маунт забил первый гол в сезоне

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» принимает «Норвич». Хозяева быстро открыли счет в поединке, на восьмой минуте ворота гостей поразил полузащитник Мэйсон Маунт. Примечательно, что этот гол стал для хавбека первым в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Маунт принял участие в шести встречах. В настоящий момент «пенсионеры» занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Текстовая трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.