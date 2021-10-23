Маунт: «Теперь я должен заменить Лукаку и Вернера»

На неделе «Челси» потерял своих основных нападающих в матче Лиги чемпионов против «Мальмё» - из строя на несколько недель вылетели Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В преддверии поединка с «Норвичем» в рамках АПЛ полузащитник лондонцев Мэйсон Маунт заявил, что готов взять на себя роль лидера.

«Травмы форвардов? Видимо, теперь я должен заменить их и начать забивать голы. Пора прервать свою неудачную серию. Думаю, что если забью хотя бы однажды, то потом прорвет», - приводит слова англичанина британское издание Daily Mail.

Уточним, что Маунт в текущем сезоне пока отметился лишь одним результативным действием в десяти играх за «Челси».