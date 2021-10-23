«Челси» одержал самую крупную победу с декабря 2012 года

Лондонский «Челси» не испытал проблем в домашней встрече девятого тура Премьер-лиги против «Норвича». Подопечные Томаса Тухеля прошлись катком по сопернику, разгромив гостей со счетом 7:0.

Стоит отметить, что сегодняшняя победа стала для «пенсионеров» самой крупной с декабря 2012 года. Тогда лондонская команда разбила бирмингемскую «Астон Виллу» - 8:0. В том поединке «Челси» руководил испанец Рафаэль Бенитес.

После девяти туров «синие» имеют в своем активе 22 балла и являются единоличными лидерами Премьер-лиги. «Челси» опережает идущий вторым «Ливерпуль» на четыре пункта.