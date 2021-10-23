Будущее защитника «Челси» Антонио Рюдигера до сих пор остается под вопросом – клуб пока так и не предложил футболисту новый контракт. К тому же, сам игрок начал задумываться об уходе из команды.

Таким образом, уже летом следующего года немец может стать свободным агентом. По информации издания WettFreunde, в борьбу за Рюдигера включился еще и «Ювентус», который вышел на связь с представителями лондонцев.

Правда, туринцам предстоит непростая конкуренция с другими топ-клубами Европы – ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Реала», «Баварии» и «ПСЖ». Также отмечается, что приоритетом в выборе нового коллектива Рюдигер считает не заработную плату, а амбиции команды.