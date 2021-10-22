«Челси» не будет выкупать Сауля

У триумфаторов прошлого розыгрыша Лиги чемпионов нет долгосрочных планов на арендованного летом у «Атлетико» Мадрид Сауля Ньигеса.

В скором времени испанский полузащитник может вернуться обратно в Испанию – в стане «аристократов» не впечатлены его игровым уровнем.

Подтверждает отсутствие у боссов «Челси» желания выкупать игрока середины поля издание La Razon.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за лондонский клуб всего три матча во всех турнирах, не записав себе в актив пока что ни одного результативного действия.

Ранее Томас Тухель объяснил, почему он не использует Сауля.