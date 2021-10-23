​Тухель: «Мне очень жаль тренера «Норвича»

В субботу «Челси» катком прошёлся по «Норвичу», забив аутсайдеру Премьер-лиги семь безответных мячей. После игры комментарий дал Томас Тухель – тренер лондонской команды.

- Мы сыграли хорошо. Мы были сообразительны, прессинговали, поддерживали высокий темп и создавали много моментов. Футболисты заслужили похвалу, но это всего лишь одна игра.

Мне очень жаль Даниэля Фарке [тренер «Норвича»], потому что сегодня мы не хотели останавливаться. В перерыве мы договорились продолжать так играть. Сегодня Даниэль чувствует себя ужасно, но я надеюсь, что он вернёт команду в правильное русло, - сказал Тухель BT Sport.