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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тухель: «Мне очень жаль тренера «Норвича»

23 Октября 2021 • 18:52 Комментировать
Челси
7:0
Норвич
окончен

В субботу «Челси» катком прошёлся по «Норвичу», забив аутсайдеру Премьер-лиги семь безответных мячей. После игры комментарий дал Томас Тухель – тренер лондонской команды.

- Мы сыграли хорошо. Мы были сообразительны, прессинговали, поддерживали высокий темп и создавали много моментов. Футболисты заслужили похвалу, но это всего лишь одна игра.

Мне очень жаль Даниэля Фарке [тренер «Норвича»], потому что сегодня мы не хотели останавливаться. В перерыве мы договорились продолжать так играть. Сегодня Даниэль чувствует себя ужасно, но я надеюсь, что он вернёт команду в правильное русло, - сказал Тухель BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Норвич Томас Тухель Даниэль Фарке
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