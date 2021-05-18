Голкипер «Манчестер Юнайтед» Хендерсон может уйти в аренду

Вратарь молодёжной сборной Англии Дин Хендерсон останется в клубе при одном условии – главный тренер Уле Гуннар Сульшер должен возвести его в статус первого номера. В противном случае, Хендерсон уйдёт – на него претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Милан».

«Юнайтед» ещё не определился с судьбой Давида де Хеа – испанец попал в сферу интересов «Атлетико» и «ПСЖ». Издание Sky Sports считает, что руководство «красных дьяволов» сохранит в грядущем сезоне лишь одного из двух вратарей. В ближайшие недели боссы клуба переговорят с агентом Хендерсона.

В текущем сезоне англичанин провёл 12 матчей в АПЛ, пропустил 11 голов и совершил 37 сэйвов.