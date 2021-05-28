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«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Облака

28 Мая 2021, 16:05,

Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак может перебраться в АПЛ, где к нему активно присматривается «Манчестер Юнайтед». Sky Sports сообщает, что «красные дьяволы» видят в 28-летнем словенце кандидата на пост основного вратаря.

Облак в минувшем сезоне стал чемпионом Испании в составе «Атлетико», а его текущий контракт теряет юридическую силу летом 2023 года. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» может расстаться с Давидом де Хеа, Ли Грантом и Серхио Ромеро во время летнего трансферного окна.

Портал Transfermarket считает, что Облак стоит 90 миллионов евро. Словенец провёл 36 матчей за национальную сборную с 2012 года.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Ян Облак
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Комментарии (1)
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0
kalibr
28 Мая 2021, 16:28

Думаю трансфер никому не нужен, Яну комфортно в Атлетико, а у Ман Ю есть Хендерсон!

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