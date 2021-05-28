«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Облака

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28 Мая 2021, 16:05,
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Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак может перебраться в АПЛ, где к нему активно присматривается «Манчестер Юнайтед». Sky Sports сообщает, что «красные дьяволы» видят в 28-летнем словенце кандидата на пост основного вратаря.
Облак в минувшем сезоне стал чемпионом Испании в составе «Атлетико», а его текущий контракт теряет юридическую силу летом 2023 года. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» может расстаться с Давидом де Хеа, Ли Грантом и Серхио Ромеро во время летнего трансферного окна.
Портал Transfermarket считает, что Облак стоит 90 миллионов евро. Словенец провёл 36 матчей за национальную сборную с 2012 года.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Ян Облак
Думаю трансфер никому не нужен, Яну комфортно в Атлетико, а у Ман Ю есть Хендерсон!