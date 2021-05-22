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Сульшер: «Мы находимся не на том месте, где бы хотели быть»

22 Мая 2021, 22:28,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвёл предварительные итоги сезона.

- Мы находимся не на том месте, где бы хотели быть. Наши амбиции - подняться на еще одну ступеньку. Мы постепенно растем, в прошлом сезоне были на третьем месте, сейчас вторые, набрав больше очков, - заявил норвежец на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном». - Конечно, мы хорошо проводили выездные матчи. Старт сезона получился непростым с минимальной предсезонкой, и мы проиграли три матча из стартовых шести. Многие из них были домашними, что дополнительно давило на команду, но она отлично справилась. Игроки были очень и очень хороши.

В среду «красным дьяволам» предстоит сыграть против «Вильярреала» в финале Лиги Европы, и Сульшер пообещал поберечь лидеров в завтрашнем поединке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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