Сульшер: «Мы находимся не на том месте, где бы хотели быть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвёл предварительные итоги сезона.

- Мы находимся не на том месте, где бы хотели быть. Наши амбиции - подняться на еще одну ступеньку. Мы постепенно растем, в прошлом сезоне были на третьем месте, сейчас вторые, набрав больше очков, - заявил норвежец на пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном». - Конечно, мы хорошо проводили выездные матчи. Старт сезона получился непростым с минимальной предсезонкой, и мы проиграли три матча из стартовых шести. Многие из них были домашними, что дополнительно давило на команду, но она отлично справилась. Игроки были очень и очень хороши.

В среду «красным дьяволам» предстоит сыграть против «Вильярреала» в финале Лиги Европы, и Сульшер пообещал поберечь лидеров в завтрашнем поединке.