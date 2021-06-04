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Варан – на радаре «Манчестер Юнайтед»

04 Июня 2021, 23:50,

Французский защитник «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Журналисты Sky Sports полагают, что Уле Гуннар Сульшер намерен усилить предпоследний рубеж обороны 28-летним игроком, который оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.

Контракт Варана с «королевским клубом» теряет юридическую силу в конце июня следующего года, и текущее лето  – последний шанс для его продажи. В последнем по хронологии сезоне Примеры Варан провёл на поле 31 матч, забил два гола и получил две жёлтые карточки. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии по итогам сезона.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан
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