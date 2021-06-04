«Манчестер Юнайтед» желает пригласить Триппьера

Защитник «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер может вернуться на родину – в его услугах серьёзно заинтересован тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

Такими данными располагает Sky Sports. Текущий трудовой договор англичанина, ранее игравшего за «Тоттенхэм» и «Бёрнли», подходит к логическому завершению через два года. «Атлетико» пока не комментировал потенциальное расставание с Триппьером, который оценивается в 20 миллионов евро. 30-летний защитник провёл в минувшем сезоне Примеры 28 матчей, став автором шести результативных передач. Напомним, что «Атлетико» - действующий чемпион Испании.