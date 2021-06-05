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«Манчестер Юнайтед» не намерен приобретать нападающего

05 Июня 2021, 00:17,

Руководство английского «Манчестер Юнайтед», занявшего второе место в чемпионате Англии, не ставит задачу по покупке нападающего в летнее трансферное окно.

Журналисты Sky Sports считают, что «красные дьяволы» сосредоточатся на других целях. Напомним, что в клубе на контракте пребывает трио профильных форвардов – 23-летний англичанин Маркус Рэшфорд, 34-летний уругваец Эдинсон Кавани и 25-летний француз Антони Марсьяль, который ныне восстанавливается после травмы. Добавим, что Рэшфорд забил 11 голов, Кавани стал автором десяти точных ударов, а Марсьяль отличился лишь четырежды в прошлом розыгрыше АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Трансферы футбола - лето 2021, Апл
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