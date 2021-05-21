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Нуну Эшпириту Санту завершает 4-летний этап карьеры в «Вулверхэмптоне»

21 Мая 2021, 16:15,

Руководство «Вулверхэмптона» объявило об уходе в конце сезона главного тренера Нуну Эшпириту Санту. 47-летний специалист работал в клубе, начиная с 2017 года. В первом же сезоне экс-голкипер выиграл с «волками» золотые медали в Чемпионшипе, после чего команда дважды занимала седьмое место в Премьер-лиге. Перед заключительным туром Премьер-лиги Англии «Вулверхэмптон» идет на 12-м месте. В воскресенье ему предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в 1995-96 годах Санту играл в московском «Динамо»,  а после завершения карьеры футболиста тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вулверхэмптон, Нуну Эшпириту Санту
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