Нуну Эшпириту Санту завершает 4-летний этап карьеры в «Вулверхэмптоне»

Руководство «Вулверхэмптона» объявило об уходе в конце сезона главного тренера Нуну Эшпириту Санту. 47-летний специалист работал в клубе, начиная с 2017 года. В первом же сезоне экс-голкипер выиграл с «волками» золотые медали в Чемпионшипе, после чего команда дважды занимала седьмое место в Премьер-лиге. Перед заключительным туром Премьер-лиги Англии «Вулверхэмптон» идет на 12-м месте. В воскресенье ему предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в 1995-96 годах Санту играл в московском «Динамо», а после завершения карьеры футболиста тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту».