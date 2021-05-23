«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного выездного матча за сезон

В 38-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играл на выезде у «Вулверхэмптона», одержав победу со счётом 2:1.

Таким образом, команда Сульшера не потерпела ни одного поражения за сезон в гостях. Также «МЮ» занял второе место впервые с 2018 года. Эти данные приводит Opta. В турнирной таблице АПЛ у манкунианцев 74 очка.

В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» представит Англию в Лиге чемпионов. «Лестер» и «Вест Хэм» вышли в в Лигу Европы, а «Тоттенхэм» отправится в Лигу конференций. Компанию «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов составят «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».