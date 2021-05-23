Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Юнайтед» не проиграл ни одного выездного матча за сезон

23 Мая 2021, 20:35,

В 38-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играл на выезде у «Вулверхэмптона», одержав победу со счётом 2:1.

Таким образом, команда Сульшера не потерпела ни одного поражения за сезон в гостях. Также «МЮ» занял второе место впервые с 2018 года. Эти данные приводит Opta. В турнирной таблице АПЛ у манкунианцев 74 очка.

В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» представит Англию в Лиге чемпионов. «Лестер» и «Вест Хэм» вышли в в Лигу Европы, а «Тоттенхэм» отправится в Лигу конференций. Компанию «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов составят «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
23 Мая 2021, 21:01

Это факт свидетельствует о том что Манюня очень хорошо играет вторым номером или в открытый контратакующий футбол от обороны (если есть хорошие исполнители в защите)...

0
CELTIC FROST
23 Мая 2021, 22:36

В прошедшем сезоне, когда зрителей большую часть не было вообще и между своим и чужим полем не было, по сути, никакой разницы, это свидетельствует о том, что команда просто редко проигрывала) и часто обыгрывала другой клуб из Манчестера)

1
snk6565
23 Мая 2021, 20:52

О как...еще бы дома так...как раньше, когда на Олд Траффорд всем ловить было нечего

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