Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Банда Гвардиолы никак не угомонится: «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в чемпионате восьмой раз подряд

21 Февраля 2021, 21:24,

За 18-й победой подряд всего и 13-й в чемпионате Англии «Манчестер Сити» отправился в гости к лондонскому «Арсеналу».

Протокол игры  
Арсенал 0:1 Манчестер Сити
    2' Стерлинг Рахим (0:1)
Лено Бернд Бельерин Эктор   87' Холдинг Роб   83' (Луис Давид (   83') Мари Пабло Тирни Киран Эльнени Мохамед   86' (Себальос Дани (   86') Джака Гранит   53' Пепе Николя   73' (Ляказетт Александр (   73') Эдегор Мартин   73' (Смит-Роу Эмил (   73') Сака Букайо Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Райан Мэтт Мартинелли Габриэл Седрик Соареш Виллиан Боргес Габриэль дос Сантос
Эдерсон Мораес Канселу Жоау   64' Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Силва Бернарду   52' Фернандиньо Фернандо Гюндоган Илкай Марез Рияд Де Брёйне Кевин   63' (Жезус Габриэль (   63') Стерлинг Рахим
Запасные: Уокер Кайл Лапорт Эмерик Агуэро Серхио Фоден Фил МендиБенжамен Стеффен Закари Родри Эрнандес Торрес Ферран
21 февраля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

В середине нулевых «Арсенал» обитал в АПЛ на высоких местах, а «Манчестер Сити» болтался где-то в районе середины и низов таблицы. Теперь же ситуация противоположная: «небесно-голубые» являют собой главную мощь Премьер-лиги, тогда как «канониры» плетутся в центре табели о рангах. Вот что делает время, вот что делают деньги. Но это тема для отдельного обсуждения, а сейчас пора сконцентрироваться именно на очном матче «Арсенала» с «Сити» в 25-м туре чемпионата Англии.

Embed from Getty Images

Команда Гвардиолы стартовала с места в карьер и подавила «пушкарей», забив гол уже на 76-й секунде. Марез навесил с правого фланга из-под Тирни, и подпрыгнувший рядом с куда более высокими оппонентами Стерлинг головой переправил снаряд в левый угол (0:1). Вскоре Стерлинг чуть не оформил дубль, но запутался с мячом в центральной зоне в окружении соперников.

Первый шанс у хозяев возник на 18-й минуте. Сака бил примерно с линии штрафной и досадно попал в Обамеянга, который, к тому же, пребывал в офсайде. «Сити», в свою очередь, продолжал давить, но супермоментов не создавал. Гюндоган разок мог здорово пробить обводящим ударом в правый угол, но не успел это сделать вовремя, и его накрыли.

В конце тайма «Арсенал» действительно прибавил, однако забить не смог. Потому что надо было Бельерину быстрее решаться на удар, когда ему на правом полуфланге выкатил мяч Пепе, а не ждать, когда совершит отбор Гюндоган. В итоге гости спокойно уходили на перерыв, зная, что у них в активе есть преимущество в счёте.

Embed from Getty Images

Первая треть второго тайма ознаменовалась напором «Сити». Дважды пробивал примерно с линии штрафной Де Брёйне. Оба раза вышло недалеко от створа, а в одном из случаев передачу Кевину отдал Зинченко. Что-то никак не получалось забить у Гюндогана, который уже воспринимается как бомбардир. Сначала он упустил мяч за лицевую в борьбе с Холдингом, а вскоре направил снаряд в правый угол, но не переиграл Лено.

В районе часа игры «Арсенал» стал проводить больше времени в атаке. Впрочем, манкунианцы не испытывали больших неудобств при обороне. Не хватало «канонирам» породистых моментов. Кое-какой шанс для Сака придумал Обамеянг, но адресат начал подрабатывать мяч и неловко поскользнулся в нужный момент. У визитёров же реальную возможность увеличить счёт на 80-й минуте упустил Канселу. Он раскачал на правом полуфланге Пабло Мари после паса Жезуса и закрутил мяч рядом с дальней штангой.

Embed from Getty Images

У «Арсенала» был вынужденно заменён столкнувшийся с Канселу Холдинг с подозрением на сотрясение, из-за этого лондонцы получили право на дополнительную замену и реализовали его. Но ни одного из своих немногих шансов забить хозяева реализовать так и не смогли. «Манчестер Сити» взял дежурные три очка, одержав 13-ю победу подряд в Премьер-лиге и 18-ю во всех турнирах. Кроме того, «небесно-голубые» обыграли «Арсенал» в рамках чемпионата Англии восьмой раз подряд.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Апл, Чемпионат Англии
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Комментарии (12)
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1
CELTIC FROST
21 Февраля 2021, 22:52

И, увы, Арсенал никак не встанет. Боюсь, что их главная победа с Артетой уже случилась - Кубок Англии. Далее, наверное, тупик. Не пора бы распрощаться с этим перспективным, но лишь в теории спецом. Матч вышел малость нудноватым, что для поединков с нынешним очень практичным Сити не редкость... Время и деньги. У канониров не осталось ни того, ни другого. И надо что-то серьезно менять.

0
CELTIC FROST
21 Февраля 2021, 22:49

Все никак не встанут с колен, болезные. Блм их ать)

1
Tytus
21 Февраля 2021, 22:06

Для тех, кто видит стакан наполовину полным - игра под девизом "бережём силы для Бенфики". Для остальных - грёбаный позор. Проиграть МС не зазорно, но проиграть так, как это сделал Арсенал... Уж лучше, как Ливерпуль, когда не могли, но хотя бы хотели. Здесь же банально не хотели. Позор.

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0
vebmen84
21 Февраля 2021, 21:47
знаете что мння больше всего напугало в етом матче...нет не ужасная игра арсенала- посколько ету уже фишка такая у них с топами так играть...а напугало безразличные лица игроков.... им похер на клуб на болельщиков на емблему...
0
Element-22
21 Февраля 2021, 21:34

максимально беспомощный Арсенал... огня в глазах нет, футбольной мысли тоже, зачем на поле выходили? ни одного момента за 90 минут...

0
Артур Измаилов
21 Февраля 2021, 21:39

Ничего удивительного. А ты на состав Арсенала посмотрел? ...одно посредство !

0
Oscar2
21 Февраля 2021, 22:13

Дело, думаю, не столько в игроках, сколько в этом маленьком ничтожестве у бровки поля. Пеп сказал - не дёргайся, сильно не обижу, и ничтожество вытянулось в струнку. На примере Артеты убеждаюсь - недостаточно знать предмет, личностные качества важны не менее.

0
Артур Измаилов
21 Февраля 2021, 22:16

ну то что Артета не тренер - это не новость

0
Element-22
21 Февраля 2021, 21:40

Ну хоть попытаться то можно? Изначально вышли проиграть.

1
Артур Измаилов
21 Февраля 2021, 22:17

Конечно можно, но тут уже нужен тренер, а Артета не тренер. К примеру тот же Эвертон, состав тоже середняк, но там погоду уже делает тренер, тоесть Анчелоти

1
just a man
21 Февраля 2021, 21:30

Сегодня реализация у Сити была не очень, но главное взяли 3 очка.

2
ингерман
21 Февраля 2021, 21:28

ай.. отличненько.. спокойненько.. на классе.. )))

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