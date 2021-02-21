Банда Гвардиолы никак не угомонится: «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в чемпионате восьмой раз подряд

За 18-й победой подряд всего и 13-й в чемпионате Англии «Манчестер Сити» отправился в гости к лондонскому «Арсеналу».

В середине нулевых «Арсенал» обитал в АПЛ на высоких местах, а «Манчестер Сити» болтался где-то в районе середины и низов таблицы. Теперь же ситуация противоположная: «небесно-голубые» являют собой главную мощь Премьер-лиги, тогда как «канониры» плетутся в центре табели о рангах. Вот что делает время, вот что делают деньги. Но это тема для отдельного обсуждения, а сейчас пора сконцентрироваться именно на очном матче «Арсенала» с «Сити» в 25-м туре чемпионата Англии.

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Команда Гвардиолы стартовала с места в карьер и подавила «пушкарей», забив гол уже на 76-й секунде. Марез навесил с правого фланга из-под Тирни, и подпрыгнувший рядом с куда более высокими оппонентами Стерлинг головой переправил снаряд в левый угол (0:1). Вскоре Стерлинг чуть не оформил дубль, но запутался с мячом в центральной зоне в окружении соперников.

Первый шанс у хозяев возник на 18-й минуте. Сака бил примерно с линии штрафной и досадно попал в Обамеянга, который, к тому же, пребывал в офсайде. «Сити», в свою очередь, продолжал давить, но супермоментов не создавал. Гюндоган разок мог здорово пробить обводящим ударом в правый угол, но не успел это сделать вовремя, и его накрыли.

В конце тайма «Арсенал» действительно прибавил, однако забить не смог. Потому что надо было Бельерину быстрее решаться на удар, когда ему на правом полуфланге выкатил мяч Пепе, а не ждать, когда совершит отбор Гюндоган. В итоге гости спокойно уходили на перерыв, зная, что у них в активе есть преимущество в счёте.

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Первая треть второго тайма ознаменовалась напором «Сити». Дважды пробивал примерно с линии штрафной Де Брёйне. Оба раза вышло недалеко от створа, а в одном из случаев передачу Кевину отдал Зинченко. Что-то никак не получалось забить у Гюндогана, который уже воспринимается как бомбардир. Сначала он упустил мяч за лицевую в борьбе с Холдингом, а вскоре направил снаряд в правый угол, но не переиграл Лено.

В районе часа игры «Арсенал» стал проводить больше времени в атаке. Впрочем, манкунианцы не испытывали больших неудобств при обороне. Не хватало «канонирам» породистых моментов. Кое-какой шанс для Сака придумал Обамеянг, но адресат начал подрабатывать мяч и неловко поскользнулся в нужный момент. У визитёров же реальную возможность увеличить счёт на 80-й минуте упустил Канселу. Он раскачал на правом полуфланге Пабло Мари после паса Жезуса и закрутил мяч рядом с дальней штангой.

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У «Арсенала» был вынужденно заменён столкнувшийся с Канселу Холдинг с подозрением на сотрясение, из-за этого лондонцы получили право на дополнительную замену и реализовали его. Но ни одного из своих немногих шансов забить хозяева реализовать так и не смогли. «Манчестер Сити» взял дежурные три очка, одержав 13-ю победу подряд в Премьер-лиге и 18-ю во всех турнирах. Кроме того, «небесно-голубые» обыграли «Арсенал» в рамках чемпионата Англии восьмой раз подряд.

Кирилл Иванцов