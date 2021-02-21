Банда Гвардиолы никак не угомонится: «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в чемпионате восьмой раз подряд

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21 Февраля 2021, 21:24,
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За 18-й победой подряд всего и 13-й в чемпионате Англии «Манчестер Сити» отправился в гости к лондонскому «Арсеналу».
|2' Стерлинг Рахим (0:1)
В середине нулевых «Арсенал» обитал в АПЛ на высоких местах, а «Манчестер Сити» болтался где-то в районе середины и низов таблицы. Теперь же ситуация противоположная: «небесно-голубые» являют собой главную мощь Премьер-лиги, тогда как «канониры» плетутся в центре табели о рангах. Вот что делает время, вот что делают деньги. Но это тема для отдельного обсуждения, а сейчас пора сконцентрироваться именно на очном матче «Арсенала» с «Сити» в 25-м туре чемпионата Англии.
Команда Гвардиолы стартовала с места в карьер и подавила «пушкарей», забив гол уже на 76-й секунде. Марез навесил с правого фланга из-под Тирни, и подпрыгнувший рядом с куда более высокими оппонентами Стерлинг головой переправил снаряд в левый угол (0:1). Вскоре Стерлинг чуть не оформил дубль, но запутался с мячом в центральной зоне в окружении соперников.
Первый шанс у хозяев возник на 18-й минуте. Сака бил примерно с линии штрафной и досадно попал в Обамеянга, который, к тому же, пребывал в офсайде. «Сити», в свою очередь, продолжал давить, но супермоментов не создавал. Гюндоган разок мог здорово пробить обводящим ударом в правый угол, но не успел это сделать вовремя, и его накрыли.
В конце тайма «Арсенал» действительно прибавил, однако забить не смог. Потому что надо было Бельерину быстрее решаться на удар, когда ему на правом полуфланге выкатил мяч Пепе, а не ждать, когда совершит отбор Гюндоган. В итоге гости спокойно уходили на перерыв, зная, что у них в активе есть преимущество в счёте.
Первая треть второго тайма ознаменовалась напором «Сити». Дважды пробивал примерно с линии штрафной Де Брёйне. Оба раза вышло недалеко от створа, а в одном из случаев передачу Кевину отдал Зинченко. Что-то никак не получалось забить у Гюндогана, который уже воспринимается как бомбардир. Сначала он упустил мяч за лицевую в борьбе с Холдингом, а вскоре направил снаряд в правый угол, но не переиграл Лено.
В районе часа игры «Арсенал» стал проводить больше времени в атаке. Впрочем, манкунианцы не испытывали больших неудобств при обороне. Не хватало «канонирам» породистых моментов. Кое-какой шанс для Сака придумал Обамеянг, но адресат начал подрабатывать мяч и неловко поскользнулся в нужный момент. У визитёров же реальную возможность увеличить счёт на 80-й минуте упустил Канселу. Он раскачал на правом полуфланге Пабло Мари после паса Жезуса и закрутил мяч рядом с дальней штангой.
У «Арсенала» был вынужденно заменён столкнувшийся с Канселу Холдинг с подозрением на сотрясение, из-за этого лондонцы получили право на дополнительную замену и реализовали его. Но ни одного из своих немногих шансов забить хозяева реализовать так и не смогли. «Манчестер Сити» взял дежурные три очка, одержав 13-ю победу подряд в Премьер-лиге и 18-ю во всех турнирах. Кроме того, «небесно-голубые» обыграли «Арсенал» в рамках чемпионата Англии восьмой раз подряд.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Апл, Чемпионат Англии
И, увы, Арсенал никак не встанет. Боюсь, что их главная победа с Артетой уже случилась - Кубок Англии. Далее, наверное, тупик. Не пора бы распрощаться с этим перспективным, но лишь в теории спецом. Матч вышел малость нудноватым, что для поединков с нынешним очень практичным Сити не редкость... Время и деньги. У канониров не осталось ни того, ни другого. И надо что-то серьезно менять.
Все никак не встанут с колен, болезные. Блм их ать)
Для тех, кто видит стакан наполовину полным - игра под девизом "бережём силы для Бенфики". Для остальных - грёбаный позор. Проиграть МС не зазорно, но проиграть так, как это сделал Арсенал... Уж лучше, как Ливерпуль, когда не могли, но хотя бы хотели. Здесь же банально не хотели. Позор.
максимально беспомощный Арсенал... огня в глазах нет, футбольной мысли тоже, зачем на поле выходили? ни одного момента за 90 минут...
Ничего удивительного. А ты на состав Арсенала посмотрел? ...одно посредство !
Дело, думаю, не столько в игроках, сколько в этом маленьком ничтожестве у бровки поля. Пеп сказал - не дёргайся, сильно не обижу, и ничтожество вытянулось в струнку. На примере Артеты убеждаюсь - недостаточно знать предмет, личностные качества важны не менее.
ну то что Артета не тренер - это не новость
Ну хоть попытаться то можно? Изначально вышли проиграть.
Конечно можно, но тут уже нужен тренер, а Артета не тренер. К примеру тот же Эвертон, состав тоже середняк, но там погоду уже делает тренер, тоесть Анчелоти
Сегодня реализация у Сити была не очень, но главное взяли 3 очка.
ай.. отличненько.. спокойненько.. на классе.. )))