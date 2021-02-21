​Гвардиола назвал журналиста сексуальным

Журналист TNT Sports Фред Калдейра опубликовал на своей страничке в Twitter видео с пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Калдейра задал вопрос по поводу Фернандиньо, но в ответ услышал весьма неожиданный комплимент.

«Мне нравятся твои усы, Фред. Ты такой привлекательный и сексуальный», - высказался Гвардиола с улыбкой.

«Манчестер Сити» в воскресенье вечером проведёт матч английской Премьер-лиги против «Арсенала». Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в половине восьмого вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.