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​Гвардиола назвал журналиста сексуальным

21 Февраля 2021, 13:49,

Журналист TNT Sports Фред Калдейра опубликовал на своей страничке в Twitter видео с пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Калдейра задал вопрос по поводу Фернандиньо, но в ответ услышал весьма неожиданный комплимент.

«Мне нравятся твои усы, Фред. Ты такой привлекательный и сексуальный», - высказался Гвардиола с улыбкой.

«Манчестер Сити» в воскресенье вечером проведёт матч английской Премьер-лиги против «Арсенала». Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в половине восьмого вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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