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Артета пообещал наказать Обамеянга за новую татуировку

18 Февраля 2021, 00:24,

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг мог нарушить коронавирусный протокол, сделав татуировку у испанского мастера Алехандро Николаса Берналя. Снимки с ее изображением появились в сети Интернет, но пока сложно судить о времени  и месте ее нанесения на тело футболиста. «Арсенал» начал расследование.

- У многих членов нашей команды большие семьи дома, и если игрок нарушает какие-то правила, клуб немедленно предпринимает меры, но всегда делает это приватно, - заявил на пресс-конференции главный тренер «канониров» Микель Артета.

Также испанский специалист пообещал, что Обамеянг будет наказан, если выяснится, что он нарушил протокол.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета
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