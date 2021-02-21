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Холдинг получил травму в матче с «Манчестер Сити»

21 Февраля 2021, 21:22,

В двадцать пятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле принимает «Манчестер Сити».

На 81-й минуте встречи травму головы получил защитник «канониров» Роб Холдинг, вместо него на поле вышел бразильский футболист Давид Луис.

На данный момент идёт 89-я минута встречи, «Манчестер Сити» впереди со счётом 1:0, на второй минуте забитым голом отметился Рахим Стерлинг.

Отметим, что сегодняшняя победа позволит «Манчестер Сити» закрепиться на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отрыв от идущего вторым «Лестера» составит уже десять зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Роб Холдинг
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
21 Февраля 2021, 21:44
надебюсь до конца всей своей жизни
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