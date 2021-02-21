Холдинг получил травму в матче с «Манчестер Сити»

В двадцать пятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле принимает «Манчестер Сити».

На 81-й минуте встречи травму головы получил защитник «канониров» Роб Холдинг, вместо него на поле вышел бразильский футболист Давид Луис.

На данный момент идёт 89-я минута встречи, «Манчестер Сити» впереди со счётом 1:0, на второй минуте забитым голом отметился Рахим Стерлинг.

Отметим, что сегодняшняя победа позволит «Манчестер Сити» закрепиться на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отрыв от идущего вторым «Лестера» составит уже десять зачетных баллов.