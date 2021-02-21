Артета – о поражении от «Манчестер Сити»: «Нам не хватило класса»

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21 Февраля 2021, 21:59,
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1).
«Когда мы пропустили гол, то загнали сами себя в сложное положение. Это было очень тяжело. Если посмотреть на их игроков и подготовку, то можно увидеть, что они находятся в прекрасном состоянии. После пропущенного гола мы играли здорово, создавали моменты, но нам не хватило класса, чтобы забить.
Мы попытались воспользоваться их слабыми сторонами, которых не так уж и много, но сделать этого не удалось. «Манчестер Сити» умеет очень хорошо подстраиваться под ситуацию.
Травма Холдинга? С ним всё нормально», - цитирует Артету Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Микель Артета