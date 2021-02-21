Гвардиола: «Артета знает всё о футболе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0).

«Было тяжело, этого мы и ожидали. Трудно играть против «Арсенала» и Артеты, поэтому я должен отдать должное своим футболистам.

Артета очень хорош. Я говорю это не из-за того, что он является моим другом. Я многому научился у Артеты, наблюдая за его командами. Я и сегодня узнал некоторые вещи, которые смогу использовать в будущем. Микель знает всё о футболе.

Люди смотрят на нашу серию побед и думают, что это было легко. Но я должен признаться, что не ожидал этого», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.