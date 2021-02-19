Артета: «Манчестер Сити» - лучшая команда Европы на сегодняшний день»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нахваливает «Манчестер Сити», с которым его команде предстоит сыграть в воскресенье.

- Тот футбол, который проповедует соперник, стабильность результатов делают его лучшей командой. У «Сити» есть слабые места, как и у любого коллектива, но в данный момент конкуренты безуспешно пытаются их нащупать. Я считаю, это в первую очередь потому, что «Манчестер Сити» очень и очень силен в обороне. Полагаю, это лучшая команда Европы на сегодняшний день, - заявил Артета на пресс-конференции.

Испанский тренер работал помощников Хосепа Гвардиолы у «горожан», которые сейчас лидируют с отрывом в 10 очков от второго места. «Канониры» же 10-е.