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Артета: «Манчестер Сити» - лучшая команда Европы на сегодняшний день»

19 Февраля 2021, 19:33,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нахваливает «Манчестер Сити», с которым его команде предстоит сыграть в воскресенье.

- Тот футбол, который проповедует соперник, стабильность результатов делают его лучшей командой. У «Сити» есть слабые места, как и у любого коллектива, но в данный момент конкуренты безуспешно пытаются их нащупать. Я считаю, это в первую очередь потому, что «Манчестер Сити» очень и очень силен в обороне. Полагаю, это лучшая команда Европы на сегодняшний день, - заявил Артета на пресс-конференции.

Испанский тренер работал помощников Хосепа Гвардиолы у «горожан», которые сейчас лидируют с отрывом в 10 очков от второго места. «Канониры» же 10-е.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Микель Артета
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