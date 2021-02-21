Тирни: «Мы плохо начали встречу, что и предопределило исход»

Защитник «Арсенала» Киран Тирни прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

«Это был очень сложный матч. Мы плохо начали встречу, что и предопределило исход. Вы не можете допускать таких ошибок в матче с «Манчестер Сити».

Нужно продолжать мыслить позитивно, если вы проиграли со счётом 0:1, то это не конец света. У нас были неплохие моменты, в некоторые периоды мы играли здорово, нам просто не повезло.

Я не был уверен, что сыграю весь матч. Благодарен тренеру за то, что он доверил мне сегодня», - цитирует Тирни Sky Sports.

После двадцати пяти туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.