Тирни: «Мы плохо начали встречу, что и предопределило исход»

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21 Февраля 2021, 23:47,
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1).
«Это был очень сложный матч. Мы плохо начали встречу, что и предопределило исход. Вы не можете допускать таких ошибок в матче с «Манчестер Сити».
Нужно продолжать мыслить позитивно, если вы проиграли со счётом 0:1, то это не конец света. У нас были неплохие моменты, в некоторые периоды мы играли здорово, нам просто не повезло.
Я не был уверен, что сыграю весь матч. Благодарен тренеру за то, что он доверил мне сегодня», - цитирует Тирни Sky Sports.
После двадцати пяти туров «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Киран Тирни