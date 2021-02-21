Стерлинг – о победе над «Арсеналом»: «Артета знает наши сильные и слабые стороны»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0).

«Думаю, что мы хорошо двигали мяч. «Арсенал» - хорошая команда, вы сами видите, как они играют под руководством Артеты, временами нам было сложно, но мы сохранили самообладание и добились хорошего результата. Микель работал в «Манчестер Сити» несколько лет, он знает наши сильные и слабые стороны. Так что меня не удивило то, как они смогли противостоять нам.

Да, у нас было трудное начало сезона, это то, к чему мы не привыкли. Здорово, что мы не сломались и вернулись в борьбу за чемпионство.

Гол головой? Это всегда что-то особенное. Я счастлив, что забил», - цитирует Стерлинга Sky Sports.