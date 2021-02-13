Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола деклассировал Моуринью: «Манчестер Сити» расправился с «Тоттенхэмом»

13 Февраля 2021, 22:23,

Во втором центральном матче 24-го тура АПЛ лидирующий с отрывом «Манчестер Сити» играл у себя дома с откатившимся в середину таблицы «Тоттенхэмом». Это была футбольная дуэль Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

Протокол игры  
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм
(1:0) Родри Эрнандес 23'    
(2:0) Гюндоган Илкай 50'    
(3:0) Гюндоган Илкай 66'    
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Стоунс Джон Лапорт Эмерик Зинченко Александр Силва Бернарду   29' Родри Эрнандес Гюндоган Илкай   69' (Торрес Ферран (   69') Фоден Фил Жезус Габриэль   79' (Марез Рияд (   79') Стерлинг Рахим
Запасные: Уокер Кайл Агуэро Серхио Диаш Рубен Гарсия Эрик МендиБенжамен Дойл Томми Стеффен Закари
Льорис Уго Танганга Джафет Санчес Давинсон Дайер Эрик   77' Дэвис Бен   90' Н'Домбеле Тангай   64' (Алли Деле (   64') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Ламела Эрик   65'   72' (Бэйл Гарет (   72') Лукас Моура   46' (Сиссоко Мусса (   46') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Доэрти Мэтт Бергвейн Стевен Винисиус Карлос Алдервейрельд Тоби Харт Джо Уинкс Гарри
13 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

«Манчестер Сити» набрал в середине сезона крейсерский ход, одержав пятнадцать побед подряд во всех турнирах, а «Тоттенхэм», наоборот, серьёзно забуксовал – недавно он проиграл в Премьер-лиге три матча кряду. Понятно, что последний раз «шпоры» выигрывали чемпионат Англии в 1961 году, – примерно в то время, когда Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Но восьмое место, на котором обосновался «Тоттенхэм», не может кого-то радовать в стане лондонского клуба. Жозе Моуринью должен прекрасно понимать, что в случае непопадания в еврокубки по итогам сезона боссы «шпор» его наверняка уволят. А может, и в случае непопадания в Лигу чемпионов. В общем, северолондонской команде некуда отступать.

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От «Манчестер Сити» ждут фирменного владения мячом, и подопечные Хосепа Гвардиолы не стали отступать от своих игровых принципов. У гостей впереди была большая надежда на Кейна, и на 14-й минуте он едва не открыл счёт, но «небесно-голубые» тогда отскочили, как отскочил и мяч от штанги после удара Кейна со штрафного.

Манкунианцы через несколько минут тоже получили в своё распоряжение опасный стандарт, да ещё и какой – целый пенальти. Гюндоган находился с мячом в чужой штрафной на левом полуфланге, а Хёйбьерг небрежно зацепил того за ногу. Споры лондонских игроков и недоумение Моуринью на бровке не заставили арбитра Пола Тирни передумать.

Была интрига, кто из состава «Сити» пробьёт одиннадцатиметровый, – а не Эдерсон ли. Но нет, не Эдерсон. Вратарь хозяев собирался это сделать, однако его остановил Бернарду Силва. Исполнять пенальти доверили Родри. Он разбежался и ударил низом левее от себя, но не в самый угол. Льорис угадал и достал до мяча рукой, но лишь скорректировал его в район девятки (1:0).

Embed from Getty Images

Шансов отыграться в первом тайме у гостей не было. Хозяева вполне могли пробить ещё один пенальти – если бы рефери указал на точку из-за попадания мяча в руку Дэвису, куда его послал Стерлинг. А с игры хозяева простили визитёров ближе к перерыву – Жезус после передачи Канселу пробил так, что мяч облизнул перекладину и перевалил за неё сверху.

В первом тайме у хозяев были проблемы с попаданиями в створ – лишь одно за 9 ударов. Но во втором тайме «небесно-голубые» поправили это дело, снова наглядно продемонстрировав, кто на «Этихаде» хозяин. Открывший бомбардирское дыхание Гюндоган опять оформил дубль, как и в прошлый уик-энд против «Ливерпуля». На 51-й минуте он проткнул мяч в ближний угол с рикошетом от Льориса после проникающего паса пришедшего на левый полуфланг Стерлинга, а спустя четверть часа после выноса Эдерсона оставил не у дел Санчеса и сделал счёт крупным – 3:0.

Embed from Getty Images

В концовке вопрос об исходе встречи уже не стоял. Моуринью выпустил Деле Алли и Бэйла, но вряд ли те сходу спасли бы эту встречу. Хотя Бэйл разок здорово блеснул индивидуальными действиями, накрутив нескольких соперников в центральной зоне – последовавший от него удар отразил Эдерсон. Ещё у каждой команд было по инциденту с травмой. Сону оказали медицинскую помощь после накладки Канселу, и он продолжил матч, а вот повредившего пах Гюндогана Гвардиола заменил сразу.

Итак, «Манчестер Сити» громит «Тоттенхэм». Команда Гвардиолы обыгрывает команду Моуринью после двух очных поражений со счётом 0:2 и возвращает себе семиочковый отрыв в турнирной таблице над «Лестером». В воскресенье на расстояние пяти баллов к своим городским соперникам может подобраться «Манчестер Юнайтед, – если выиграет у «Вест Бромвича». Но всё равно отрыв у «небесно-голубых» будет немаленький, особенно если учитывать, что у них останется матч в запасе.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Апл, Чемпионат Англии
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Комментарии (5)
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1
ингерман
13 Февраля 2021, 22:35

ай.. отличная игра - отличный резалт! так держать!
манчестер сила - искусный проект! )
манюня - искусственный проект - бессмысленное словосочетание ставшее игрой ума всеми нами уважаемого хвороста.. )))

2
just a man
13 Февраля 2021, 22:32

Мансити лучший по всем показателям. Практически чемпион известен, жаль Ливерпуль сдал, а так была борьба за 1 место.

2
Vova52
13 Февраля 2021, 22:29

Nakazal Gvardiola......Bravo......

0
CELTIC FROST
13 Февраля 2021, 23:49

da. posle dvuh poraseniy podryad. uryaaa))

1
Николаев Алексей
13 Февраля 2021, 22:28

Браво Гвардиола!

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