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13 Февраля 2021, 22:14,
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, возможно, получил травму в игре чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Покидая поле на шестьдесят девятой минуте, немецкий футболист держался за область паха.
Стоит сказать, что Гюндоган до момента своего ухода на замену успел дважды расписаться в воротах «шпор». Илкай нынче находится в шикарной форме, что позволило ему выиграть приз лучшему футболисту Премьер-лиги по итогам января.
Следить за концовкой поединка между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Илкай Гюндоган
ай.. очень жаль.. лучший на сегодня в составе.. главное шоб ненадолго..
Сейчас он лидер Сити по игре, будет жаль если травма окажется серьезной.
Гюнд хорош...