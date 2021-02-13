Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, возможно, получил травму в игре чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Покидая поле на шестьдесят девятой минуте, немецкий футболист держался за область паха.

Стоит сказать, что Гюндоган до момента своего ухода на замену успел дважды расписаться в воротах «шпор». Илкай нынче находится в шикарной форме, что позволило ему выиграть приз лучшему футболисту Премьер-лиги по итогам января.

Следить за концовкой поединка между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.