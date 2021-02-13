Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гюндоган, возможно, получил травму

13 Февраля 2021, 22:14,

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, возможно, получил травму в игре чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Покидая поле на шестьдесят девятой минуте, немецкий футболист держался за область паха.

Стоит сказать, что Гюндоган до момента своего ухода на замену успел дважды расписаться в воротах «шпор». Илкай нынче находится в шикарной форме, что позволило ему выиграть приз лучшему футболисту Премьер-лиги по итогам января.

Следить за концовкой поединка между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Илкай Гюндоган
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Комментарии (3)
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0
ингерман
13 Февраля 2021, 22:39

ай.. очень жаль.. лучший на сегодня в составе.. главное шоб ненадолго..

1
just a man
13 Февраля 2021, 22:34

Сейчас он лидер Сити по игре, будет жаль если травма окажется серьезной.

0
Alex1972
13 Февраля 2021, 22:27

Гюнд хорош...

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