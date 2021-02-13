Гвардиола: «Команды Моуринью создают моменты из ничего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» со счётом 3:0.

«Это была заслуженная победа. «Тоттенхэм» попал в штангу, и это могло переломить ход игры. Они обладают особенным качеством. В первом круге мы играли против них хорошо, но проиграли 0:2. Они могут создавать моменты из ничего. Это качество и подход их тренера.

У нас особенный стиль игры, нам нужно терпение и терпение, а также спокойствие.

Пенальти был чистым. Будет ли Родри бить пенальти всегда? Нет. Я восхищаюсь его смелостью, но это был не лучший удар. Я не шучу, меня это волнует. Нам нужен настоящий специалист… нужно практиковаться.

Дать пенальти Эдерсону? Если он отдаёт передачи на 60-70 метров, то должен забить с одиннадцати», - сказал Гвардиола BBC.