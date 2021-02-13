Гвардиола: «Серия побед не даёт нам преимущества над «Тоттенхэмом»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем поединке против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» не является непобедимой командой. Множество побед на дают возможность начать игру со «шпорами» со счета 2:0. У нас пока нет преимущества над соперником. Команде придется приложить максимум усилий для победного результата. Впереди несколько важных матчей, в которых нужно выигрывать», - передает слова испанского тренера Sky Sports.

Матч между «горожанами» и «шпорами» пройдет в субботу, 13-го февраля, в Манчестере. Начало - 20:30 мск.