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​Вратарю «Манчестер Сити» Эдерсону не дали пробить пенальти в ворота «Тоттенхэма»

13 Февраля 2021, 22:31,

В субботу вечером «Манчестер Сити» порадовал своих болельщиков, разгромив «Тоттенхэм» с результатом 3:0. Открыть счёт команде Хосепа Гвардиолы удалось с пенальти, реализованного Родри.

Судя по всему, одиннадцатиметровый удар хотел исполнить голкипер Эдерсон. Он шёл в направлении штрафной площадки «шпор», однако был остановлен Бернарду Силвой.

Ранее Эдерсон говорил, что отлично умеет исполнять пенальти и хотел бы попробовать сделать это в официальном матче.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в чемпионате Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала хороший ход, выиграв шестнадцать последних игр во всех турнирах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Эдерсон Мораес
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