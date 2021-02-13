«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы

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13 Февраля 2021, 19:37,
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В субботу вечером в Премьер-лиге Англии пройдёт матч с приставкой «топ». Набравший солидный ход «Манчестер Сити» примет проблемный «Тоттенхэм».
Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в состав таких игроков: Эдерсон, Канселу, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Жезус.
Наставник «шпор» Жозе Моуринью, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей в старте: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Ндомбеле, Ламела, Моура, Сон, Кейн.
Стартовый свисток на «Этихад Стэдиум» команды услышат в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм
ай.. зинченка слаб.. думаеца через него маврикевна и будет нагнетать.. )))