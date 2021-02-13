«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы

В субботу вечером в Премьер-лиге Англии пройдёт матч с приставкой «топ». Набравший солидный ход «Манчестер Сити» примет проблемный «Тоттенхэм».

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в состав таких игроков: Эдерсон, Канселу, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Жезус.

Наставник «шпор» Жозе Моуринью, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей в старте: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Ндомбеле, Ламела, Моура, Сон, Кейн.

Стартовый свисток на «Этихад Стэдиум» команды услышат в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.