Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» объявили составы

13 Февраля 2021, 19:37,

В субботу вечером в Премьер-лиге Англии пройдёт матч с приставкой «топ». Набравший солидный ход «Манчестер Сити» примет проблемный «Тоттенхэм».

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в состав таких игроков: Эдерсон, Канселу, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг, Жезус.

Наставник «шпор» Жозе Моуринью, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей в старте: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Ндомбеле, Ламела, Моура, Сон, Кейн.

Стартовый свисток на «Этихад Стэдиум» команды услышат в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм
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Комментарии (1)
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0
ингерман
13 Февраля 2021, 20:11

ай.. зинченка слаб.. думаеца через него маврикевна и будет нагнетать.. )))

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