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Гаскойн: «Я счастливее, когда не пью»

08 Февраля 2021, 23:24,

Звезда британского футбола Пол Гаскойн, известный пристрастием к спиртным напиткам, вновь рассказал о своей зависимости. Он признался, что чувствует себя счастливее, если не пьет.

«Я стараюсь изо всех сил радоваться жизни, используя для этого все, что у меня есть. Я чувствую себя счастливее, когда не пью, но иногда выходит так, что я все же напиваюсь в хлам и грущу», - сказал британец в  недавнем интервью подкасту Anythig Goes.

Также он рассказал, что стал зависим от «Твиттера» и «Инстаграма», поэтому недавно также принял решение отказаться от социальных сетей.

Гаскойн известен по выступлениям за сборную Англии конца 1980-х и середины 1990-х годов, а также за лондонский «Тоттенхэм» и «Рейнджерс» из Глазго, в составах которых становился обладателем Кубка Англии и двукратным чемпионом Шотландии.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Тоттенхэм, Глазго Рейнджерс, Пол Гаскойн, Англия
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