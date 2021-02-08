Гаскойн: «Я счастливее, когда не пью»

Звезда британского футбола Пол Гаскойн, известный пристрастием к спиртным напиткам, вновь рассказал о своей зависимости. Он признался, что чувствует себя счастливее, если не пьет.

«Я стараюсь изо всех сил радоваться жизни, используя для этого все, что у меня есть. Я чувствую себя счастливее, когда не пью, но иногда выходит так, что я все же напиваюсь в хлам и грущу», - сказал британец в недавнем интервью подкасту Anythig Goes.

Также он рассказал, что стал зависим от «Твиттера» и «Инстаграма», поэтому недавно также принял решение отказаться от социальных сетей.

Гаскойн известен по выступлениям за сборную Англии конца 1980-х и середины 1990-х годов, а также за лондонский «Тоттенхэм» и «Рейнджерс» из Глазго, в составах которых становился обладателем Кубка Англии и двукратным чемпионом Шотландии.