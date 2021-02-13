Гвардиола рассказал об отношениях с Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отношениях с португальским специалистом Жозе Моуринью в преддверии поединка против лондонского «Тоттенхэма».

«Мои отношения с Моуринью? Все в порядке, у нас хорошие отношения. У нас могут быть разногласия по каким-то вопросам, мы можем соглашаться друг другом или наоборот. Однако это не проблема», - передает слова испанского специалиста Goal.

Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» пройдет в субботу, 13-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.