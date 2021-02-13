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​Моуринью: «Современный пенальти могут назначить за касание ногтем»

13 Февраля 2021, 23:23,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» со счётом 0:3.

«Что я думаю об игре? Свежая команда играла против очень уставшей команды, которая хорошо начала игру. Мы контролировали ситуацию, попали в штангу. Возможно, если бы мы повели 1:0, это стало бы для нас необходимым топливом на фоне усталости. А затем мы получили один из этих современных пенальти, поставивших нас в затруднительное положение.

Современный пенальти – это пенальти, который могут назначить даже за касание ногтем. Некоторые видят в касании ногтем пенальти, а ВАР не может отрицать контакт с пальцем, ногтем или носом.

Я очень доволен отношением своих футболистов. Пару дней назад эти парни отработали два часа в игре Кубка Англии, а теперь они слова выложились на все сто. Было сложно, но они были храбрыми. Команда, в которой нет единства, просто сдалась бы, но я увидел парней, которые выкладывались полностью. Мне нечего сказать против своих игроков, даже на фоне пары ошибок», - рассказал Моуринью Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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0
779
13 Февраля 2021, 23:50

Солидарен с Мауром.
Глупость и формализм с ВАРом возросли в разы.

0
altmax
14 Февраля 2021, 00:04

Я не солидарен. Вполне адекватная пенка, тем более был шанс на продолжение атаки. Тирни и без ВАРа свистнул.

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