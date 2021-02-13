​Моуринью: «Современный пенальти могут назначить за касание ногтем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» со счётом 0:3.

«Что я думаю об игре? Свежая команда играла против очень уставшей команды, которая хорошо начала игру. Мы контролировали ситуацию, попали в штангу. Возможно, если бы мы повели 1:0, это стало бы для нас необходимым топливом на фоне усталости. А затем мы получили один из этих современных пенальти, поставивших нас в затруднительное положение.

Современный пенальти – это пенальти, который могут назначить даже за касание ногтем. Некоторые видят в касании ногтем пенальти, а ВАР не может отрицать контакт с пальцем, ногтем или носом.

Я очень доволен отношением своих футболистов. Пару дней назад эти парни отработали два часа в игре Кубка Англии, а теперь они слова выложились на все сто. Было сложно, но они были храбрыми. Команда, в которой нет единства, просто сдалась бы, но я увидел парней, которые выкладывались полностью. Мне нечего сказать против своих игроков, даже на фоне пары ошибок», - рассказал Моуринью Sky Sports.