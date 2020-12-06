Моуриньо – о победе над «Арсеналом»: «Хочу поздравить Артету»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в одиннадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Это был большой матч во всех смыслах. Я хочу поздравить Микеля Артету, потому что он оказал нам достойное сопротивление. Тактически они выглядели очень хорошо и организованно. Они поставили перед нами некоторые задачи, которые нам удалось решить. «Арсенал» - команда с хорошим тренером и невероятным духом.

Мы вносили по ходу игры некоторые изменения, именно поэтому мои ребята добились отличного результата в матче с сильным соперником.

Я доволен игрой, но, конечно, хотел бы, чтобы команда во втором тайме играла по-другому. Не всегда у вас получается делать всё, что захочет, потому что соперник находится на поле», - цитирует Моуринью Sky Sports.