Моуринью объяснил отсутствие Ндомбеле в заявке на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил отсутствие полузащитника Танги Ндомбеле в заявке на матч с «Арсеналом».

«У Ндомбеле повреждение, ему пока не удалось полностью восстановиться. Мы были настроены оптимистично и до последнего момента верили, что он сыграет, но сегодня утром он сообщил, что пока не готов.

Турнирное положение «Арсенала»? Для меня это не имеет никакого значения. Я сказал своим игрокам, что будет очень опасно, если они посмотрят в таблицу, потому что нельзя забывать, каким может быть «Арсенал», что такое «Арсенал» и чем был «Арсенал раньше», - цитирует наставника «шпор» Sky Sports.