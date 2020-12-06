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Моуринью объяснил отсутствие Ндомбеле в заявке на матч с «Арсеналом»

06 Декабря 2020, 19:33,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил отсутствие полузащитника Танги Ндомбеле в заявке на матч с «Арсеналом».

«У Ндомбеле повреждение, ему пока не удалось полностью восстановиться. Мы были настроены оптимистично и до последнего момента верили, что он сыграет, но сегодня утром он сообщил, что пока не готов.

Турнирное положение «Арсенала»? Для меня это не имеет никакого значения. Я сказал своим игрокам, что будет очень опасно, если они посмотрят в таблицу, потому что нельзя забывать, каким может быть «Арсенал», что такое «Арсенал» и чем был «Арсенал раньше», - цитирует наставника «шпор» Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Танги Ндомбеле
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