Кейн – о победе над «Арсеналом»: «Это именно то, к чему мы стремились»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0).

«Это потрясающе. Именно то, к чему мы и стремились. Второй тайм был тяжелым, но они всё-таки не создавали слишком много голевых моментов.

Игра с Соном? Мы чувствуем себя хорошо. Возможно, мы находимся в самом расцвете сил. Понимаем игру и друг друга. Мы довольны результатом и нашей обороной.

Защита? Это сезон, в котором мы движемся в правильном направлении. Мы защищаемся все вместе и пытаемся отобрать мяч. Я счастлив, что у меня получается это делать, и мы выигрываем игры – это самое главное», - цитирует Кейна Sky Sports.