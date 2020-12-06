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Кейн – о победе над «Арсеналом»: «Это именно то, к чему мы стремились»

06 Декабря 2020, 21:47,

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0).

«Это потрясающе. Именно то, к чему мы и стремились. Второй тайм был тяжелым, но они всё-таки не создавали слишком много голевых моментов.

Игра с Соном? Мы чувствуем себя хорошо. Возможно, мы находимся в самом расцвете сил. Понимаем игру и друг друга. Мы довольны результатом и нашей обороной.

Защита? Это сезон, в котором мы движемся в правильном направлении. Мы защищаемся все вместе и пытаемся отобрать мяч. Я счастлив, что у меня получается это делать, и мы выигрываем игры – это самое главное», - цитирует Кейна Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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