Артета: «Я не знаю, что нам ещё сделать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

«Я стоя аплодирую «Тоттенхэму» за первый гол – это мировой уровень, но во время второго гола мы сыграли ужасно. Мы оставляем огромный разрыв между линиями, а они охотно пользуются такой возможностью.

Во втором тайме мы доминировали, у них не было моментов, но в конце концов речь идёт о конечном результате, именно поэтому они находятся на вершине турнирной таблицы.

Моя команда достойна похвалы за то, как сегодня играла, но самоотдачи недостаточно, чтобы выигрывать. Я не знаю, что ещё мы можем сделать. Если мы не забиваем голы, то и ситуация не будет улучшаться», - цитирует Артету Sky Sports.