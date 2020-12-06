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06 Декабря 2020, 22:15,
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).
«Я стоя аплодирую «Тоттенхэму» за первый гол – это мировой уровень, но во время второго гола мы сыграли ужасно. Мы оставляем огромный разрыв между линиями, а они охотно пользуются такой возможностью.
Во втором тайме мы доминировали, у них не было моментов, но в конце концов речь идёт о конечном результате, именно поэтому они находятся на вершине турнирной таблицы.
Моя команда достойна похвалы за то, как сегодня играла, но самоотдачи недостаточно, чтобы выигрывать. Я не знаю, что ещё мы можем сделать. Если мы не забиваем голы, то и ситуация не будет улучшаться», - цитирует Артету Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Микель Артета
Даже комментировать не хочется. Был игроком никаким, стал никаким тренером... Жалкий человечишко.
Артета: «Я не знаю, что нам ещё сделать». Это ответ уволенного человека.