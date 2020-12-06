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Артета: «Я не знаю, что нам ещё сделать»

06 Декабря 2020, 22:15,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

«Я стоя аплодирую «Тоттенхэму» за первый гол – это мировой уровень, но во время второго гола мы сыграли ужасно. Мы оставляем огромный разрыв между линиями, а они охотно пользуются такой возможностью.

Во втором тайме мы доминировали, у них не было моментов, но в конце концов речь идёт о конечном результате, именно поэтому они находятся на вершине турнирной таблицы.

Моя команда достойна похвалы за то, как сегодня играла, но самоотдачи недостаточно, чтобы выигрывать. Я не знаю, что ещё мы можем сделать. Если мы не забиваем голы, то и ситуация не будет улучшаться», - цитирует Артету Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Микель Артета
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Комментарии (2)
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0
Tytus
06 Декабря 2020, 23:38

Даже комментировать не хочется. Был игроком никаким, стал никаким тренером... Жалкий человечишко.

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Bolela
06 Декабря 2020, 22:26

Артета: «Я не знаю, что нам ещё сделать». Это ответ уволенного человека.

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