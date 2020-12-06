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Реднапп: «Я не понимаю Джаку. Сколько раз он уже играл так грубо?»

06 Декабря 2020, 21:40,

Global Look Press

Бывший главный тренер «Вест Хэма» Гарри Реднапп высказался о грубой игре полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки в матче с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Я не понимаю его. Сколько раз он уже так играл? Кажется, что он думает, что он делает хуже болельщиков, играя таким образом. Он не помогает команде», - цитирует Реднаппа Football London.

28-летний швейцарец сыграл тринадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Джаки с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в двадцать восемь миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Гарри Реднапп, Гранит Джака
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