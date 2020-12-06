​Моуринью высказался по поводу участия «Тоттенхэма» в гонке за титул АПЛ

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06 Декабря 2020, 11:52,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу участия своей команды в гонке за титул Премьер-лиги.
«Если о нас говорят положительно, мы должны быть терпеливыми и спокойными, а не возбуждёнными. Если о нас говорят негативно, это тоже должно никак не влиять на нас.
Мы должны сохранять спокойствие, должны сохранять баланс и выкладываться по максимуму. В конце сезона мы посмотрим, что произойдёт», - рассказал Моуринью в интервью Sky Sports.
На момент начала одиннадцатого тура именно «Тоттенхэм» лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью