​Моуринью высказался по поводу участия «Тоттенхэма» в гонке за титул АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался по поводу участия своей команды в гонке за титул Премьер-лиги.

«Если о нас говорят положительно, мы должны быть терпеливыми и спокойными, а не возбуждёнными. Если о нас говорят негативно, это тоже должно никак не влиять на нас.

Мы должны сохранять спокойствие, должны сохранять баланс и выкладываться по максимуму. В конце сезона мы посмотрим, что произойдёт», - рассказал Моуринью в интервью Sky Sports.

На момент начала одиннадцатого тура именно «Тоттенхэм» лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии.