Аллегри оценил команды «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился взглядом на состояние некоторых топ-клубов Англии.

- Каждый год «Ливерпуль» усиливает команду. Игроки «красных» очень быстрые, обладают отличной техникой и физической мощью, а также сильны характером. Все футболисты усердно работают на результат в каждом матче. У команды правильная психология, - приводит слова Аллегри the Times.

- В «Тоттенхэме» Жозе Моуринью нашел баланс между прагматизмом и техникой. Это сильная команда с отличными игроками, а Моуринью очень хороший стратег. Тренер должен уважать качества подопечных. Жозе понимает своих игроков и в целом проделывает большую работу.

У «Манчестер Сити» не такая славная история как у «Юнайтед», поэтому Хосеп Гвардиола может работать с «девственным» клубом и может делать все по своему усмотрению, - добавил Аллегри.

«Тоттенхэм» с «Ливерпулем» возглавляют АПЛ, «Манчестер Сити» в шести очках позади и имеет матч в запасе.