Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аллегри оценил команды «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити»

04 Декабря 2020, 22:42,

Instagram

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился взглядом на состояние некоторых топ-клубов Англии.

- Каждый год «Ливерпуль» усиливает команду. Игроки «красных» очень быстрые, обладают отличной техникой и физической мощью, а также сильны характером. Все футболисты усердно работают на результат в каждом матче. У команды правильная психология, - приводит слова Аллегри the Times.

- В «Тоттенхэме» Жозе Моуринью нашел баланс между прагматизмом и техникой. Это сильная команда с отличными игроками, а Моуринью очень хороший стратег. Тренер должен уважать качества подопечных. Жозе понимает своих игроков и в целом проделывает большую работу.

У «Манчестер Сити» не такая славная история как у «Юнайтед», поэтому Хосеп Гвардиола может работать с «девственным» клубом и может делать все по своему усмотрению, - добавил Аллегри.

«Тоттенхэм» с «Ливерпулем» возглавляют АПЛ, «Манчестер Сити» в шести очках позади и имеет матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Массимилиано Аллегри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола